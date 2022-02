Ab nächster Woche spielt der 34-Jährige das Hartplatzturnier in Rotterdam, sein erster Auftritt seit dem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open im Januar. Die Gesundheit stehe für Murray immer im Vordergrund. "Vergangenes Jahr habe ich fast Wimbledon verpasst, war nahe dran, die Rasensaison zu verpassen. Ich plane nicht, auf Sand zu spielen. Ich werde versuchen, in dieser Zeit Anschluss zu halten", sagte Murray am Sonntag.

Sein Ziel sei es, eine gute Rasensaison zu spielen. Für die nächsten Jahre schließt er aber nicht aus, wieder auf Sand zurückzukehren. Der Schotte trainiert seit kurzem erneut mit Dani Vallverdu, dem Coach von Stan Wawrinka. Da dieser aber nach Verletzungspause in der Reha ist, kann Murray auf ihn zurückgreifen.

"Für mich ist das kurzfristig sehr gut, aber ich versuche immer noch, eine längerfristige Lösung zu finden. Mittel- und langfristig möchte ich eine gewisse Stabilität", sagte Murray.

