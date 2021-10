Er ist der jüngste Spieler unter den Top 40 der Welt.

Im "Race to Turin" rückte er auf Rang zehn vor und hat damit noch gute Chancen auf die Teilnahme am Saisonfinale der besten acht Spieler ab dem 14. November in seiner italienischen Heimat. Anfang Oktober hatte Sinner bereits in Sofia triumphiert.

Einen Heimsieg feierte der Russe Aslan Karazew beim Turnier in Moskau nach einem 6:2, 6:4-Finalerfolg gegen den früheren US-Open-Champion Marin Cilic.

Australian-Open-Halbfinalist Karazew rückt in der Weltrangliste als 18. ebenfalls auf einen neuen Bestwert vor, als 13. im "Race" sind die Chancen auf den Start bei den ATP-Finals aber nur mäßig.

(SID)

