Dominik Thiem ist in der Kategorie "Comeback Player of the Year" nominiert. Der US-Open-Champion von 2020 kämpfte sich nach einer schwerwiegenden Handgelenksverletzung in diesem Jahr zurück auf den Tennisplatz und feierte erste kleine Erfolge. Seine Kontrahenten um den Preis heißen Boran Coric, Stan Wawrinka und Wu Yibing.

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz darf sich nach einer herausragenden Saison mit dem Sieg bei den US-Open und dem Erklimmen der Weltranglistenspitze in zwei Kategorien Hoffnungen machen. Sowohl als "Most Improved Player of the Year" als auch beim "Stefan Edberg Sportmanship Award" hat der Spanier Chancen auf den Preis.

Bei "Coach of the Year"-Award stehen neben den Trainern von Carlos Alcaraz (Juan Carlos Ferrero) und Novak Djokovic (Goran Ivanisevic) die Coaches der beiden aufstrebenden Stars Felix Auger Aliassime (Frederic Fontang) und Taylor Fritz (Michael Russell) sowie der Vater von French-Open-Finalist Casper Ruud (Christian Ruud) auf der Liste.

Rafael Nadal ist in der Kategorie "Stefan Edberg Sportsmanship Award" nominiert.

Die Nominierten für den "Comeback Player of the Year", den "Most Improved Player of the Year" und den "Stefan Edberg Sportsmanship Award" werden durch eine Abstimmung der International Tennis Writers' Association (ITWA) ermittelt. Die Nominierten für den Trainer des Jahres werden von den ATP-Trainern gewählt.

Die Nominierungen im Überblick:

"Comeback Player of the Year" (Der Spieler, der eine schwere Verletzung überwunden hat, um sich wieder als einer der besten Spieler auf der ATP-Tour zu etablieren.)

Borna Coric

Dominic Thiem

Stan Wawrinka

Wu Yibing

"Most Improved Player of the Year" (Der Spieler, der bis zum Jahresende eine deutlichen Schritt im ATP-ranking gemacht hat und im Laufe des Jahres ein zunehmend besseres Leistungsniveau gezeigt hat.)

Carlos Alcaraz

Maxime Cressy

Jack Draper

Holger Rune

"Newcomer of the year" (Der (Der NextGenATP -Spieler, der 2022 zum ersten Mal unter die Top 100 kam und in dieser Saison den größten Einfluss auf die ATP-Tour hatte.)

Jack Draper

Jiri Lehecka

Ben Shelton

Chun-Hsin Tseng

Holger Rune

"Stefan Edberg Sportsmanship Award" (Der Spieler, der sich das ganze Jahr über mit einem Höchstmaß an Professionalität und Integrität verhalten hat, der mit seinen Mitspielern mit einem Höchstmaß an Fairness konkurriert hat und der das Spiel durch seine Aktivitäten außerhalb des Platzes gefördert hat.)

Carlos Alcaraz

Felix Auger-Aliassime

Rafael Nadal

Casper Ruud

Frances Tiafoe

"Coach of the Year" (Der ATP-Trainer, der seine Spieler im Laufe des Jahres zu einem höheren Leistungsniveau geführt hat.)

Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz)

Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime)

Goran Ivanisevic (Novak Djokovic)

Michael Russell (Taylor Fritz)

Christian Ruud (Casper Ruud)

