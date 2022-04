Gegen Djere hatte Djokovic von Beginn an mit Problemen zu kämpfen und fand im ersten Satz keine Mittel gegen seinen furios aufspielenden Kontrahenten. Folgerichtig entschied der Außenseiter den ersten Satz mit 6:2 für sich.

Nach dem frühen Rückschlag und dem drohenden Aus gelang es Djokovic besser, sich auf Djere einzustellen. Dennoch musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Diesen gewann der Djoker 8:6.

Ad

Der entscheidende Satz entwickelte sich in der Folge zu einem echten Krimi. Beim Stand von 4:3 im Tiebreak ließ Djere die riesige Chance aufs 5:3 liegen und setzte einen einfachen Angriffsball am Netz in selbiges.

ATP Rom Entscheidung gefallen: Ungeimpfter Djokovic darf bei Masters starten VOR EINER STUNDE

Im Anschluss behielt Djokovic die Ruhe und schließlich nach insgesamt drei Stunden und 22 Minuten die Oberhand.

Das könnte Dich auch interessieren: Offiziell: Medvedev, Sabalenka und Co. von Wimbledon ausgeschlossen

Doppelfehler beim Matchball: Thiems Tour-Comeback endet vorzeitig

ATP Belgrad Becker exklusiv: So könnte Djokovics Fahrplan jetzt aussehen VOR 14 STUNDEN