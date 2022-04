Auf der Pressekonferenz berichtete der 34-Jährige von plötzlich auftauchenden Müdigkeitserscheinungen gegen Rublev: "Es ist beunruhigend, dieses Gefühl auf dem Platz zu haben. Ich habe mich bis zum Ende des zweiten Satzes nicht müde gefühlt. Das Spiel zum 5:4 war ein langes Spiel, und da habe ich angefangen, mich nicht gut zu fühlen."

Eine Corona-Erkrankung sei jedoch nicht der Grund, betonte Djokovic.

"Das ist mir noch nie passiert, auch nicht in der Anfangsphase meiner Karriere, erst in Monte Carlo und dann hier. Ich denke also, dass es mit der Krankheit zusammenhängt, die ich vor ein paar Wochen durchgemacht habe, die körperlich und auch gesundheitlich sehr schwer war", erklärte der Serbe, ohne weitere Details zu nennen.

Gegen Alejandro Davidovich Fokina hatte die Nummer eins 3:6, 7:6 (7:5), 1:6 verloren. Das nächste Turnier im Kalender von Djokovic ist das ATP-Masters in Madrid (ab 1. Mai).

