"Es ist eher ein Abschied als ein Comeback", verkündete del Potro emotional in der heutigen Pressekonferenz. Lange Zeit musste er aufgrund von Knieproblemen pausieren. Sein letztes Turnier spielte er im Sommer 2019 in London. In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde der 33-Jährige vierfach operiert.

Del Potro gewann 2009 die US Open. Von seinen insgesamt 22 Turniersiegen gelang ihm der letzte 2018 in Indian Wells, bevor seine Verletzung ihn außer Gefecht setzte. "Ich versuche es seit vielen Jahren mit medizinischen Behandlungen und hätte nie gedacht, dass ich mich vom Tennis zurückziehen würde", erklärte die einstige Nummer drei der Weltrangliste.

Für sein letztes Turnier könne er sich kein Besseres als das in Buenos Aires vorstellen, sagte der Argentinier. Sein Gegner bei den Argentina Open wird Landsmann Federico Delbonis sein, mit dem er 2016 den Davis Cup gewann.

"Ich kann es kaum erwarten, am Dienstag auf den Platz zu gehen. Ich liebe diesen Sport, aber es ist schwierig mit so vielen Schmerzen umzugehen“, sagte der 33 Jahre alte del Potro.

