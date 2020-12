Der ATP Cup wurde 2020 zum ersten Mal ausgetragen und ersetzt den Hopman Cup. Die Premiere gewann die serbische Mannschaft unter der Führung von Novak Djokovic. Die deutsche Mannschaft erlebte hingegen gleich zu Beginn des Jahres ein Debakel und schied bereits in der Vorrunde aus.

Dieses Jahr findet der ATP-Cup vom 1. bis zum 5 Februar in Melbourne statt. Für Deutschland werden voraussichtlich Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff die Einzel absolvieren, die French-Open-Sieger Andreas Mies und Kevin Krawietz werden wahrscheinlich im Doppel aufschlagen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Mannschaften sollen in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Die Anzahl der Teams wird 2021 von 24 auf zwölf reduziert, das Format bleibt jedoch gleich. So wird es vier Gruppen zu je drei Teams geben, das beste Team in jeder Gruppe erreicht das Halbfinale.