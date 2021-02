Tennis

ATP Cup: Zverev und Struff gewinnen entscheidendes Doppel gegen Djokovic und Cacic

Obwohl Alexander Zverev sein Match gegen Novak Djokovic in drei Sätzen verlor, schaffte es das DTB-Team in das Halbfinale des ATP-Cups in Australien einzuziehen. An der Seite von Jan-Lennard Struff besiegte Zverev im entscheidenden Doppel Djokovic und Nikola Cacic.

