An den kommenden Tagen, wenn Zverev auf den Malediven an der Seite einiger enger Vertrauter wie seinem Bruder Mischa entspannen wird, hat er Zeit, die Saison 2020 Revue passieren zu lassen. "Aus meinem Jahr kann man eigentlich einen Film machen", sagte Zverev.

Sportlich dürfte ihm vor allem das so knapp verlorene Finale der US Open gegen Dominic Thiem weiter im Kopf herumspuken. Aber Zverev stand auch im Halbfinale der Australian Open, hat zwei Turniersiege in Köln gefeiert und schaffte es beim Masters in Paris ins Endspiel. Er zählte zu den konstantesten Akteuren des Jahres. "Es war ein großartiges Jahr. Darauf kann ich aufbauen", sagte Zverev: "Aber leider habe ich einige wichtige Matches verloren."