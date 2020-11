Fünf Mal hat Novak Djokovic die ATP Finals bereits gewonnen, das letzte Mal liegt allerdings auch schon fünf Jahre zurück. Dennoch ging der Weltranglistenerste wieder als einer der großen Favoriten in das Turnier, mit Diego Schwartzman wartete jedoch potenziell ein unangenehmer Auftaktgegner.

Der Argentinier, der sich im Laufe der Saison in die Weltspitze gearbeitet hatte, setzte Djokovic auch gleich zu Beginn unter Druck. Der Serbe scheute in den ersten Spielen noch etwas das Risiko und patzte das eine ums andere Mal mit der Rückhand, sodass sich Schwartzman ein frühes Break zum 2:1 sichern konnte.

14/11/2020 AM 11:07

Allerdings entpuppte sich der Aufschlag des Argentiniers als klare Schwachstelle. In Satz eins brachte Schwartzman nur 59% erste Aufschläge ins Feld. Zudem konnte er nur schwache 27% der Punkte beim zweiten Aufschlag für sich verbuchen. So musste er gleich das Re-Break hinnehmen und zitterte auch im Anschluss häufig um ein Service.

Weil Djokovic in der Folge gleichzeitig immer sicherer wurde, bekam Schwartzman keine weiteren Breakchancen und musste beim Stand von 4:3 das vorentscheidende Break hinnehmen.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes diktierte Djokovic mehr und mehr das Geschehen. Mit zwei frühen Breaks zum 1:0 und 4:1 stellte der Weltranglistenerste schon früh in Satz zwei die Weichen auf Sieg.

Der Djoker platzierte die Bälle deutlich besser, sodass Schwartzman in den Ballwechseln oft nur reagieren konnte. Djokovic spielte die Punkte überlegt aus und wartete geduldig auf die Gelegenheit, den Winner anzubringen.

Dem konnte Schwartzman nicht viel entgegensetzen. Der Argentinier musste deutlich mehr arbeiten und bekam nur wenige freie Punkte. Am Ende hatte Djokovic mehr als doppelt so viele Gewinnschläge vorzuweisen (26 zu 11). Mit seinem dritten Matchball beendete der 33-Jährige dann per Volley die Partie.