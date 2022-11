2:47 Stunden waren gespielt, als Taylor Fritz endlich beide Arme in die Luft reißen konnte. In einem intensiven Match hatte er mit seinem ersten Matchball bei Aufschlag seines kanadischen Gegners den Halbfinaleinzug bei den ATP Finals in Turin perfekt gemacht. Ein Erfolg, den er vor allem seinem starken ersten Aufschlag zu verdanken hatte. Kein einziges Mal gab er sein Servicegame ab.

"Ich wusste, dass ich meinen Aufschlag brauchen würde", sagte der Weltranglistenneunte nach dem Spiel bei "Sky". "Ich glaube, dass ich gegen die besten Spieler mein bestes Tennis spiele. Ich bin einfach glücklich, dass ich weiter bin."

Auch Auger-Aliassime hatte in den ersten beiden Sätzen brillant serviert, das erste Break des Matches gelang Fritz erst nach knapp zweieinhalb Stunden im dritten Satz zum zwischenzeitlichen 4:2.

Während der zum Jahresende in Topform befindliche Auger-Aliassime nun die Heimreise antreten muss, geht es für den 25 Jahre alten Mann aus San Diego nun gegen einen der Größten: Novak Djokovic.

"Ich muss einfach wieder gut servieren", blickt Fritz, der nur aufgrund der Verletzung von Carlos Alcaraz ins Feld nachrückte, voraus auf das Match am kommenden Samstag, in dem keine Fehler erlaubt sind: "Wenn ich meine Gelegenheiten bekomme, muss ich sie nutzen. Gegen Novak darf man keine Gelegenheiten auslassen."

