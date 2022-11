Er müsse aber "diese positiven Gefühle, das Selbstvertrauen und die starke Mentalität zurückgewinnen, die ich brauche, um auf dem Niveau zu sein, auf dem ich sein will", erklärte der 22-malige Grand-Slam-Sieger.

Nadal gab zudem zu: "Ich weiß nicht, ob ich dieses Niveau wieder erreichen werde. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass ich dafür bereit bin zu sterben."

Der Spanier meinte, er wolle demütig sein, "um zu akzeptieren, dass ich eine Herausforderung vor mir habe, dass die letzten sechs Monate sehr schwierig für mich waren und dass ich mehr arbeiten muss und Dinge zurückgewinnen muss, die ich verloren habe".

Er habe viele Monate nicht richtig trainieren können, erläuterte Nadal, der in diesem Jahr viele Turniere verletzt verpasste.

Nadal: "Auf mentaler Ebene eine Katastrophe"

Zunächst hatte den 36-Jährigen eine Rippenverletzung im Frühjahr zu Pausen gezwungen. Fußprobleme sowie eine Bauchmuskelverletzung behinderten Nadal schließlich im Sommer.

In Wimbledon konnte der amtierende French-Open- und Australian-Open-Sieger wegen seines Bauchmuskels nicht zum Halbfinale gegen Nick Kyrgios antreten. Erst zu den US Open Ende August kehrte Nadal auf die Tour zurück, nur um danach wieder eine längere Pause einzulegen.

Durch die vielen Blessuren und Unterbrechungen müsse er besonders "hart arbeiten, jeden Tag positiv bleiben, die Herausforderung annehmen und akzeptieren, dass ich noch ein bisschen leiden muss. Ob ich bereit bin, diesen Prozess zu durchlaufen, ich die Entschlossenheit habe, das durchzustehen, werden wir in ein paar Monaten wissen."

Nadal blickt motiviert auf 2023

Mit Blick auf die bitter verlaufenden ATP Finals meinte Nadal: "Die beiden Matches waren auf mentaler Ebene eine Katastrophe, aber nicht auf Tennisebene. Mein Körper, mein Jahr und meine persönliche Situation erlauben es mir nicht, für dieses Ziel zu kämpfen."

Besonders im Duell mit jungen Spielern wie Auger-Aliassime (22 Jahre) oder Taylor Fritz (25) werde es immer schwieriger mitzuhalten, so der Spanier: "Es ist schwierig, sich mit den jungen Leuten zu messen und gegen sie zu kämpfen. Sie sind super gut und können gleichzeitig so viele Turniere spielen, wie sie wollen. Es ist normal, dass sie in der Situation sind, in der ich vor 15 Jahren war."

Nadal blickte aber bereits auf die neue Jahr und meinte: "Morgen beginnt für mich die Saison 2023." Durch seine Zweifel sei er bereit, "über Dinge nachzudenken, härter zu arbeiten und wach zu bleiben, damit man sich verbessern kann".

