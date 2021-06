Tennis

ATP Halle - Roger Federer gelingt gegen Ilya Ivashka erfolgreiches Rasen-Comeback: die Highlights

Roger Federer hat am Montag beim ATP-Turnier in Halle ein erfolgreiches Comeback auf Rasen gefeiert. Der Schweizer gewann sein Erstrundenmatch gegen Ilya Ivashka und zog ins Achtelfinale ein. Der Belarusse hielt jedoch gegen und zwang den Maestro im ersten Satz in den Tie-Break. Am Ende siegte Federer 7:6 (7:4), 7:5.

00:02:02, vor einer Stunde