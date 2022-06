Tennis

ATP Halle: Tallon Griekspoor hechtet wie Manuel Neuer - Bautista Agut wendet Breakbälle ab

Im Achtelfinale beim ATP-Turnier in Halle kann der Spanier Roberto Bautista Agut in einem spektakulären Ballwechsel zwei Breakbälle abwenden - aber für Jubel in der OWL Arena sorgt der Niederländer Tallon Griekspoor, der einen Ball in bester Manuel-Neuer-Manier erhechtet.

00:01:03, vor einer Stunde