Der Spanier ergänzte: "Wir sind sehr glückliche Menschen, die großartige Erfahrungen sammeln können. Wir verdienen viel Geld."

Ein Zuschauer hatte im Match zwischen Osaka und Veronika Kudermetova "Naomi, you suck (Naomi, du bist sch ...)" von den Rängen gerufen. Die Japanerin brach anschließend in Tränen aus und sprach den Vorfall später direkt an.

"Ich bin schon oft gestört worden, das hat mich bisher nicht wirklich getroffen. Aber hier?", meinte Osaka mit Blick auf ähnliche Vorfälle beim Turnier in Indian Wells. "Ich habe ein Video gesehen, in dem Venus und Serena hier ausgepfiffen wurden", erzählte Osaka unter Tränen, "ich weiß nicht warum, aber es hat sich in meinem Kopf festgesetzt."

Vor mehr als 20 Jahren waren die Williams-Schwestern in Indian Wells ausgebuht worden, Vater Richard sprach später von rassistischen Beleidigungen, die Familie boykottierte das Turnier jahrelang.

Nadal wünscht Osaka alles Gute

Nun hatte Osaka ihren Fan-Tiefpunkt. "Auch wenn es schrecklich ist, so etwas zu hören, wir müssen darauf vorbereitet sein", kommentierte Nadal das Geschehen.

"Wir müssen den Problemen entgegentreten, die auftreten können, wenn man Menschen ausgesetzt ist", sagte der Rekord-Grand-Slam-Sieger (21 Titel).

Die ehemalige Nummer eins der Welt sagte: "Wir mögen es, wenn die Fans uns unterstützen. Dann müssen wir auch akzeptieren und abhaken, wenn so etwas passiert. Mir ist klar, dass Naomi sehr unter ihren mentalen Problemen zu leiden hatte. Ich wünsche ihr alles Gute, und dass sie sich davon erholt. Aber im Leben ist nichts perfekt."

Nadal dreht 2:5 im dritten Satz und verhindert Auftaktpleite

