Krawietz (Coburg) und der Kölner Lokalmatador Mies bestritten ihr erstes Match nach der grandiosen Titelverteidigung in Roland Garros. Für Alexander Zverev war es die zweite Begegnung auf Wettkampfebene mit "KraMies", nachdem er im November 2019 in Peking mit dem Amerikaner John Isner gegen das deutsche Top-Doppel gewonnen hatte.

Highlights: So zwangen Krawietz/Mies die Zverev-Brüder in die Knie

Der Kölner Gipfel fand praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: "Normalsterbliche" Zuschauer sind beim zweiten Teil der Doppel-Veranstaltung aufgrund der hohen Infektionsraten in der Domstadt nicht zugelassen, "Zverev-KraMies" war zudem am Donnerstag auf dem Nebenplatz angesetzt.

Mies war dennoch angetan. "Hier geht ein Traum für mich in Erfüllung. Als Kind habe ich hier Eishockey gesehen, war bei einem Klitschko-Kampf, bei der lachenden Köln-Arena - ich wollte immer hier spielen. Die Zuschauer stelle ich mir einfach vor", sagte der 30-Jährige, der mit Krawietz auf dem Weg zum ersten Tour-Titel in Deutschland am Freitag auf die brasilianisch-polnischen Ex-Wimbledonsieger Marcelo Melo/Lukasz Kubot oder Marcus Daniell/Philipp Oswald (Neuseeland/Österreich) trifft.

"Sascha" Zverev kann sich somit in Köln auf das Kerngeschäft konzentrieren. Gegen den Franzosen Adrian Mannarino spielt der topgesetzte Weltranglistensiebte am Freitag um den Einzug ins Halbfinale. Für Zverev, der am Sonntag bereits die erste Konkurrenz in der Lanxess-Arena für sich entschieden und seinen zwölften Tour-Titel gewonnen hatte, ist das Domstadt-Double greifbar.