Die deutsche Nummer eins hat seinen Start auch beim ersten Turnier in Köln (10. bis 18. Oktober) angekündigt. Sowohl die sogenannten "bett1Hulks Indoors" als auch die "bett1Hulks Championships" gehören der 250er Serie der ATP an - beide Turniere sind durch die Corona-Pandemie kurzfristig in den Kalender der Männertour gerückt.