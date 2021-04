"Es tut mir leid, dass ich in diesem Jahr nicht nach Madrid reisen und alle meine Fans treffen kann", sagte Djokovic, der in Madrid bereits dreimal gewonnen hat. "Es ist schon zwei Jahre her, eine ziemlich lange Zeit. Ich hoffe, ich sehe euch alle nächstes Jahr", so die Nummer eins der Welt.

(SID)

