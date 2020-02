Murray hatte zuvor beim ATP-Masters in Cincinnati/Ohio eine 4:6, 4:6-Niederlage gegen den Franzosen Richard Gasquet kassiert. Es war Murrays erster Auftritt in einem Einzelmatch seit seinem Erstrunden-Aus bei den Australian Open im Januar und der anschließenden Hüft-OP.

"Ich habe mich ganz gut geschlagen. Mit ein bisschen mehr Training in den kommenden Wochen und ein paar mehr Matches, werde ich es hoffentlich bald besser machen", ordnete Murray nach dem Match seine derzeitige Verfassung ein.

Murray plant in Flushing Meadows jedoch einen Start sowohl im Doppel als auch im Mixed. Mit dem Spanier Feliciano Lopez hatte der dreimalige Grand-Slam-Sieger den Titel im Londoner Queen's Club gewonnen. In Wimbledon erreichte Murray im viel beachteten Mixed-Duett mit Superstar Serena Williams (USA) das Achtelfinale. Wer in New York seine Partner sein werden, ist allerdings noch unklar.

Für eine Fünf-Satz-Match im Einzel fühle er sich noch nicht bereit, erklärte Murray im Anschluss an sein Comeback in Cincinnati. Eigentlich wollte er sich bei seiner Entscheidung mehr Zeit lassen, doch die Wildcards für die US Open wurden bereits am Montag vergeben.

"Ich hätte die Wildcard annehmen können, aber wenn ich dann nicht gespielt hätte, wären alle diese Fragen zu meiner Hüfte wieder aufgetaucht 'Warum hat er zurückgezogen. Stimmt etwas nicht'? Das hat sich für mich nicht richtig angefühlt", erklärte Murray nach dem Erstrunden-Aus.

Bei den Winston-Salem Open will der Brite aber wahrscheinlich im Einzel antreten.

