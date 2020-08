Alexander Zverev ist beim ATP-Masters von Cincinnati überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Deutschlands Nummer eins unterlag dabei dem ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray mit 3:6, 6:3, 5:7. Der Brite hatte sich zuvor in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe (7:6, 3:6, 6:1) durchgesetzt. Im Achtelfinale wartet nun Milos Raonic aus Kanada.

Dein Herz schlägt für Tennis? Jetzt Mitglied unserer FILZBOOK-Community werden!

Für Zverev, der bei dem Turnier in New York an Position fünf gesetzt war, missglückte damit auch die Generalprobe für die in der kommenden Woche beginnenden US Open. Das zweite Grand Slam des Jahres wird vom 31. August bis 13. September (live bei Eurosport) ausgetragen.

WTA Cincinnati Siegemund verpasst Achtelfinale - auch zwei Favoritinnen raus VOR 11 STUNDEN

In der ersten Runde des Masters hatte der 23-Jährige noch ein Freilos erhalten. Zverev, der bereits vor der Coronapause große Probleme mit seinem Aufschlag hatte, zeigte gegen den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Murray erneut Schwächen beim Service und produzierte insgesamt elf Doppelfehler.

Zverev: "Nicht leicht, wieder zurückzukommen"

"Das ist die Sache, an der ich in den letzten sechs Monaten gearbeitet habe. Während des Spiels war es in Ordnung, aber in wichtigen Momenten ist es meiner Meinung nach wieder nicht gelaufen", sagte Zverev zu seinen Aufschlagproblemen im ersten Tourmatch seit Februar: "Aber, wissen Sie, alles in allem war es okay. Ich glaube, es war nicht das beste Spiel, das ich je gespielt habe, aber nach sechs Monaten Pause ist es nicht leicht, wieder zurückzukommen."

Zuvor hatte Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff das Achtelfinale erreicht. Der 30-Jährige rang den an Position zwölf gesetzten Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6 (7:4), 3:6, 6:4 nieder und zog in die Runde der letzten 16 ein. Dort trifft Struff auf den an sieben gesetzten Belgier David Goffin.

Doch nicht nur Zverev musste schon früh im Turnier seine Koffer packen. Auch Dominic Thiem verlor sein Zweitrundenmatch. Gegen den Serben Filip Krajinovic verlor der diesjährige Australian-Open-Finalist klar mit 2:6, 1:6.

(mit SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Mia san Mia: Tennis-Star grüßt überraschend die Triple-Bayern

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Vor zehn Jahren: Final-Krimi in Cincinnati zwischen Federer und Fish 00:02:21

US Open Kerber hat sich entschieden: Start bei US Open perfekt 22/08/2020 AM 09:12