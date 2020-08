Djokovic, der bei den am kommenden Montag beginnenden US Open an selber Stelle als Topfavorit gilt, ließ sich gegen Bautista-Agut immer wieder behandeln und hatte offenbar Magenprobleme.

Im dritten Satz erspielte sich der 33-Jährige eine scheinbar vorentscheidende 5:2-Führung - doch der Spanier war noch nicht geschlagen und ging mit vier Spielgewinnen in Folge sogar in Führung (6:5). Djokovic, sichtlich angeschlagen, rettete sich schließlich per Break in den Tiebreak.