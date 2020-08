"Als Sport nimmt Tennis kollektiv Stellung gegen Rassenungleichheit und soziale Ungerechtigkeiten, die in den Vereinigten Staaten wieder einmal in den Vordergrund gerückt sind. Die USTA, die ATP Tour und die WTA haben beschlossen, diesen Moment zu würdigen, indem sie das Turnierspiel bei den Western & Southern Open am Donnerstag, 27. August, pausieren", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme der Turnierveranstalter auf der Turnierwebseite.