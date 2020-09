Damit ist Koepfer der letzte verbliebene Deutsche im Feld. In der zweiten Runde bekommt er es mit dem Franzosen Gael Monfils zu tun.

Wie bei US Open: Murray erhält Wildcard für French Open

US-Open Finalist Alexander Zverev hatte aufgrund der Belastung durch das Finale in New York auf das Turnier in Rom verzichtet. Gleiches gilt für den Champion von Flushing Meadows, Dominic Thiem aus Österreicher sowie den russischen Halbfinalisten Daniil Medvedev.