"Ich bin sehr glücklich mit meinem ersten Match auf Sand und bin tatsächlich etwas überrascht von meiner Leistung", sagte Zverev. Er sei noch "nicht bei 100 Prozent, aber ich werde mich im Laufe des Turniers steigern."

Gegen Goffin erwartet Zverev ein "schwieriges Match", der Belgier fühle sich "sehr wohl auf Sand".

Zverev war zuletzt beim Turnier in Miami gleich in seinem ersten Match gescheitert. In Monte-Carlo dagegen trat der 23-Jährige von Beginn an konzentriert auf und leistete sich nur wenige Fehler.

Es war zugleich das erste Match in diesem Jahr auf Sand, bei dem sich Zverev auf seinen starken Aufschlag verlassen konnte. Insgesamt gelangen ihm sechs Asse, zudem wehrte er sieben von neun Breakbällen ab.

