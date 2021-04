Publiziert 18/04/2021 Am 11:16 GMT

Der 23-Jährige ist der Mann der Stunde auf der ATP Tour. Im "Race to Turin", wo lediglich die Ergebnisse von 2021 in Betracht gezogen werden, hat er mit seinem Halbfinalsieg in Monte Carlo sogar den Serben Novak Djokovic von der Spitze verdrängt.

In Monaco gewann er auf seinem Weg ins Endspiel unter anderem in drei Sätzen im Viertelfinale gegen Sandplatz-König Rafael Nadal aus Spanien. Im Finale bekommt er es mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.

Tsitsipas wird unabhängig vom Ausgang des Matches gegen Rublev Nummer fünf der Welt bleiben.

Im ATP-Race ist er derzeit Dritter hinter dem Russen und Djokovic, würde sich mit einem Erfolg im Endspiel aber an die Spitze setzen.

