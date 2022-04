Zum Auftakt ins Masters in Monte Carlo gewinnt Alexander Zverev gegen den Argentinier Federico Delbonis 6:1, 7:5

Nach einem herausragenden ersten Satz, den der Hamburger in 23 Minuten für sich entschied, hatte Zverev im zweiten Satz deutlich mehr Mühe.

Erst nach 1:26 Stunden verwertet der Olympiasieger den Matchball. Im Achtelfinale wartet Pablo Carreño Busta auf Zverev.

So lief das Zweitrundenmatch von Alexander Zverev gegen Federico Delbonis. Der Ticker zum Nachlesen:

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 7:5

Zverev holt sich das Break und zieht ins Achtelfinale ein! Am Ende ist es ein Arbeitssieg für den Deutschen. Der zweite Satz dauerte über eine Stunde. Nach 1:26 Stunden nutzt er den Matchball zum 6:1, 7:5. Ein Arbeitssieg zum Auftakt.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 6:5

Zverev macht kurzen Prozess in seinem letzten Aufschlagspiel in diesem zweiten Satz. Wieder muss Delbonis gegen den Matchverlust servieren. 6:5 für Zverev.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 5:5

Nach elf Punkten in Folge holt Delbonis seinen ersten Punkt seit langer Zeit. Doch Zverev ist nun da, geht durch den Ball und schlägt einen Winner per Rückhand-Longline. Nach einem ganz einfachen Unforced Error mit der Vorhand steht es 30:30. Dann schlägt Delbonis eine Vorhand weit ins Aus. Matchball Zverev. Eine Rückhand-Cross schlägt ganz knapp hinter der Grundlinie ein. Zverev schaut zum Schiedsrichter, doch der Ball hat die Linie nicht mehr berührt. Und auch bei Spielball Delbonis rauscht eine Vorhand von Zverev haarscharf an der Linie vorbei. 5:5!

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 5:4

Einen langen Ballwechsel beendet Zverev mit einer herrlichen Vorhand auf die Linie. Der Deutsche ist nun wieder mutiger, aggressiver und trifft die Linien und dominiert. Zu Null holt er sich das Aufschlagspiel. Die zurückliegenden elf Punkte holte der Hamburger allesamt. 5:4 im zweiten Satz! Plötzlich muss Delbonis gegen den Matchverlust servieren.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 4:4

Eben noch die Möglichkeit, auf 5:2 zu stellen. Nun gerät Delbonis unter Druck. Zverev hat schnell drei Breakbälle. Und der Hamburger nutzt direkt den ersten. Zverev bleibt aktiv und drückt aufs Tempo, holt sich das Aufschlagspiel von Delbonis mit einem Vorhand-Winner.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 3:4

Zverev wurde schwächer. Delbonis wurde stärker. Nach dem überlegenen Auftaktsatz haben sich die Kräfteverhältnisse in einem durchschnittlichen Match nun verschoben. Delbonis drückt auf das Gaspedal und schlägt seinen sechsten Winner in diesem Satz. Auch in dieser Statistik führt der Argentinier nun. Im ersten Satz hatte der Südamerikaner keinen einzigen Winner geschlagen. Wieder schnuppert Delbonis bei Einstand an der Breakchance. Und nach einer Rückhand von Zverev, die im Netz hängen bleibt, bekommt er sie auch. Eigenartig, wie sich dieses Match im Vergleich zum ersten Satz nun gewandelt hat. Mit zwei Aufschlag-Winnern rettet sich Zverev und verkürzt bei eigenem Aufschlag auf 3:4.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 2:4

Der Deutsche schlägt erneut eine Vorhand weit ins Aus, hat nun insgesamt schon 26 Unforced Errors geschlagen, 17 allein in den sechs spielen des zweiten Durchgangs. Mit ausgebreiteten Armen läuft er nach seiner Vorhand zurück zur Grundlinie und schüttelt mit dem Kopf. Zverev kommt ans Netz, Delbonis spielt einen grandiosen Passierball und ballt die Faust. Der 31-Jährige merkt: Hier geht nun etwas! Mit einer krachenden Vorhand holt er sich das 4:2.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 2:3

Wieder muss der Hamburger bei seinem eigenen Aufschlag über Einstand gehen und lässt sogar den zweiten Breakball für Delbonis in diesem Match zu. Aber Zverev wehrt die Möglichkeit mit einem Vorhand-Winner ab. Doch dann unterlaufen ihm zwei Fehler am Netz. Nach dem Zuckerball im ersten Satz unterlaufen ihm nun zwei Volley-Fehler, die Delbonis den zweiten Breakball in diesem Satz ermöglicht. Und Zverev schlägt die Rückhand hinter die Grundlinie ins Aus. Wieder das Break gegen den Hamburger. 3:2 für Delbonis, der nun aufschlägt. Die Fehlerquote beim Deutschen ist im zweiten Satz erheblich gestiegen: 16 Fehler unterlaufen ihm bisher im zweiten Satz.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 2:2

Zverev hadert, blickt fragend in seine Box zu Bruder Mischa Zverev und zuckt mit den Schultern nach einem Return, der ins Netz geht. Doch anschließend erarbeitet sich der Hamburger seinen nächsten Breakball, weil er wieder mehr auf das Tempo drückt. Doch Delbonis wehrt den Breakball ab - und auch die beiden Breakbälle, die sich der Deutsche danach erarbeitet. Doch der Olympiasieger erspielt sich eine vierte Breakmöglichkeit - und nutzt sie! Der 24-Jährige macht seinen Fehler aus dem ersten Spiel des zweiten Satzes wieder gut und gleicht aus. 2:2.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 1:2

Der beste Schlag des Matches. Zverev geht ans Netz, Delbonis spielt einen kurzen und flachen Ball, aber der Olympiasieger macht den Punkt mit einem herrlichen Volley-Stopp. Der Argentinier steigert sich nun, bringt deutlich mehr zurück und zwingt den Hamburger zu Fehlern. Schon fünf Unforced Errors unterliefen Zverev in den drei Spielen des zweiten Satzes. Auch in seinem zweiten Aufschlagspiel gerät er erneut unter Druck, zieht aber den Kopf aus der Schlinge und verkürzt auf 1:2. Aber: Das ist nun ein vollkommen anderes Duell als noch im ersten Satz.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 0:2

Zum ersten mal in diesem Match kann der Argentinier einen Breakball abwehren. Zverev führt 40:30 bei Aufschlag des Südamerikaners. Doch der Return des Hamburgers geht ins Netz. Auch beim anschließenden Ballwechsel schlägt er eine freie Vorhand ins Netz. Delbonis macht das Spiel mit einem Ass zu und macht das 2:0 im zweiten Satz perfekt.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1, 0:1

Acht Unforced Errors unterliefen der Nummer 34 der Weltrangliste. Dem gegenüber steht kein einziger Winner. Doch zum Start in den zweiten Satz ist Zverev derjenige, der Fehler macht. Schnell steht es 0:40 aus Sicht des Deutschen bei eigenem Aufschlag, Delbonis hat die ersten Breakbälle in diesem Match. Und auch der Mann aus Azul nutzt direkt den ersten - weil Zverev ein Doppelfehler unterläuft, sein zweiter Aufschlag ist einen halben Meter zu lang. Delbonis gewinnt zu Null und geht im zweiten Satz 1:0 in Führung.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 6:1

Wieder macht Delbonis viel zu viele Fehler. Ein Doppelfehler ermöglicht Zverev den ersten Satzball. Und den nutzt Zverev. Er dominiert die Rallye mit zwei krachenden Vorhänden und macht den Punkt dann am Netz. Fünf Mal ging der Hamburger bisher ans Netz - immer holte er den Punkt. Stark. Nur 23 Minuten benötigte der Deutsche für diesen ersten Satz. Ein sensationeller Start in das Masters in Monte Carlo. Er gewinnt den ersten Satz 6:1.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 5:1

Der Auftritt von Zverev in diesen ersten 20 Minuten ist makellos. Er beginnt sein Aufschlagspiel mit seinem ersten Ass im Turnier. Vor den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla und Doppel-Partner Marcelo Melo startet der Wahl-Monegasse souverän in dieses Masters. Zu Null holt er sich das 5:1. 16 der zurückliegenden 19 Punkte gewann der Deutsche.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 4:1

Delbonis spürt den Druck des Deutschen. Er beginnt sein drittes Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler - der erste in diesem Match. Zverev macht einen guten Eindruck beim Transition-Game. Er geht ans Netz und holt sich den Punkt zum 30:15 mit einem einfachen Volley. Der Hamburger erarbeitet sich dann zwei Breakbälle - und nutzt erneut direkt den ersten. Delbonis schlägt eine einfache Vorhand ins Netz. Doppel-Break für die Nummer drei der Welt. 4:1 für den Deutschen.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 3:1

Der Hamburger wackelt zum ersten Mal beim eigenem Aufschlag. Bei 30:30 serviert er aber mutig nach außen und dominiert dann den Ballwechsel. Mit einem Inside-Out auf die Linie holt er sich den Spielball - und bestätigt sein Break. Stark! Der Hamburger führt 3:1.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 2:1

Zverev dreht auf, gleicht erst mit einem Vorhand-Winner die Linie herunter zum 30:30 aus. Dann erspielt sich Zverev mit einem perfekten Return, der auf die Linie fällt, seine erste Breakmöglichkeit. Bei Breakball muss Delbonis nach einem kurzen Ball des Deutschen weit herunter und schlägt den Ball ins Netz. Ein frühes Break für den Olympiasieger, der sich selbst lautstark anfeuert: "Yes, Come On!" Der Deutsche führt 2:1 - und schlägt nun selbst auf.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 1:1

Auch Zverev bringt sein erstes Aufschlagspiel souverän durch, bringt 60 Prozent der ersten Aufschläge ins Feld und gewinnt alle Punkte, wenn der erste Aufschlag kommt. Der Olympiasieger gleicht zum 1:1 aus.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 0:1

Was für ein Auftakt! Der erste Ballwechsel beginnt mit 29 Schlägen, dann macht Delbonis den Punkt mit der Rückhand-Longline. Mit dem Schwung der ersten Rallye marschiert der Argentinier durch sein erstes Aufschlagspiel und gewinnt zu Null. Delbonis geht 1:0 in Front.

Alexander Zverev - Federico Delbonis 0:0

Alexander Zverev startet in seiner Wahlheimat in das Masters. Der Hamburger hat den Münzwurf gewonnen - und sich für Rückschlag entschieden. Die Verantwortung liegt also erst einmal bei Delbonis. Es geht los!

INFO - Spanier wartet im Achtelfinale

Im Achtelfinale trifft der Sieger der Begegnung auf Pablo Carreno Busta. Der Spanier zog nach einer Aufgabe von Alexander Bublik im dritten Satz in die Runde der letzten 16 ein.

INFO - Zverev nach Djokovic-Aus Favorit in Monte Carlo

Am Dienstag scheiterte mit Novak Djokovic der Weltranglistenerste überraschend an Alejandro Davidovich Fokina. Der Serbe unterlag 3:6, 7:6, 1:6 . Damit ist der 24 Jahre alte Zverev, der derzeit die Nummer drei der Welt ist, der am besten gesetzte Spieler im verbleibenden Turnier.

INFO - Drittes Duell zwischen Zverev und Delbonis

In Monte Carlo trifft Alexander Zverev zum dritten Mal in seiner Karriere auf den Argentinier. 2019 trafen der Hamburger und Delbonis in Hamburg und Genf aufeinander. Der Olympiasieger entschied beide Duelle für sich. In seiner Heimatstadt gewann der 24-Jährige 6:4, 7:6. In Genf zwang der 31 Jahre alte Südamerikaner Zverev über drei Sätze. Dennoch gewann der US-Open-Finalist von 2020 schließlich 7:5, 6:7, 6:3.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Monte Carlo zum Zweitrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Federico Delbonis. Die Partie war ursprünglich für ca. 17:00 Uhr auf dem Court Rainier III angesetzt. Es ist allerdings absehbar, dass sich der Start bis circa 18:40 Uhr verzögern wird. Erst muss die Partie zwischen Félix Auger-Aliassime und Lorenzo Musetti beendet werden ( Livescoring ). Pascal Steinmann tickert für euch die Partie hier live im Ticker.

