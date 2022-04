Tennis

ATP Masters Monte-Carlo - Novak Djokovic nach Comeback-Pleite: "Ich hing das ganze Match über in den Seilen"

Novak Djokovic verlor beim Comeback in Monte Carlo gegen Alejandro Davidovich Fokina. Djokovic: "Ich hing das ganze Match über in den Seilen", so der Serbe.

00:01:28, vor einer Stunde