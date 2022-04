In der ersten Runde hatte Carlo Alcaraz von einem Freilos profitiert.

Der athletische Rechtshänder war in diesem Jahr auf Sand schon in Rio de Janeiro zum Titel gestürmt und hatte sich mit seinen jüngsten Leistungen in den erweiterten Favoritenkreis für Monte Carlo gespielt.

Ad

Am Dienstag war bereits der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien gescheitert.

ATP Monte Carlo Djokovic desillusioniert: "Wenn man seine Beine auf Sand nicht spürt ..." VOR 21 STUNDEN

Am Nachmittag greift auch Alexander Zverev ins Turniergeschehen ein. Der Weltranglistendritte aus Hamburg trifft auf den Argentinier Federico Delbonis.

Eurosport-Podcast: Das Gelbe vom Ball mit Boris Becker

Das könnte Dich auch interessieren: Becker exklusiv: Kritik der Kollegen an Zverev ist unangebracht

(SID)

Djokovic verliert - so lief das enttäuschende Comeback

Tennis Exklusiv: Ruud kritisiert Ausraster von Zverev und Co. - "Das muss aufhören!" VOR 21 STUNDEN