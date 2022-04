Bisher verlief das Tennis-Jahr 2022 für Alexander Zverev enttäuschend. Zuletzt scheiterte der Hamburger beim Masters in Miami im Viertelfinale, beim Masters in Indian Wells war zuvor bereits in Runde zwei Schluss. Bisher steht bei ihm nur eine Finalteilnahme zu Buche: Beim ATP-250-Turnier in Montpellier. Dort unterlag er jedoch Alexander Bublik.

Nun soll auf Sand alles besser werden. Nach einem Freilos in Runde eins heißt Zverevs erste Aufgabe beim ATP-Masters in Monte Carlo am heutigen Mittwoch Federico Delbonis.

Eurosport.de tickert das Zweitrundenmatch zwischen der Nummer drei der Welt und dem Weltranglisten-34. hier live.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Monte Carlo zum Zweitrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Federico Delbonis. Die Partie war ursprünglich für ca. 17:00 Uhr auf dem Court Rainier III angesetzt. Es ist allerdings bereits absehbar, dass sich der Start bis circa 18:20 Uhr verzögern wird. Pascal Steinmann tickert für euch die Partie hier live im Ticker.

