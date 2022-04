Tennis

Masters Monte Carlo: Alexander Zverev holt im zweiten Satz gegen Federico Delbonis ein Break auf

Alexander Zverev startet gut in das ATP-Masters-1000-Turnier von Monte Carlo. Gegen den Argentinier Federico Delbonis siegt die deutsche Nummer eins in Runde zwei in 86 Minuten 6:1, 7:5. Im zweiten Satz holt der Hamburger dabei ein Break auf.

00:00:57, vor 29 Minuten