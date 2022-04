Tennis

Masters Monte Carlo: Sebastian Korda ringt Top-Talent Carlos Alcaraz in Thriller nieder - Highlights

Sebastian Korda ringt in der ersten Runde des Masters in Monte Carlo Miami-Sieger Carlos Alcaraz nieder. Nach drei Stunden setzte sich der US-Amerikaner in einem technisch höchst anspruchsvollen Match schlussendlich mit 7:6, 6:7 und 6:3 durch. Die Highlights.

00:01:19, vor 35 Minuten