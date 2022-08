Der 20-Jährige, der nun im Viertelfinale auf den Spanier Pablo Carreño Busta trifft, meinte hinterher in Richtung des Franzosen: "Ich weiß, wie es ist, sich am Knöchel zu verletzen. Letztes Jahr habe ich mich verletzt und davon erholt. Ich hoffe, Gael geht es gut. Ich wünsche ihm alles Gute für den Rest der Saison."

Der US-Amerikaner sorgte in der zweiten Runde bereits für eine große Überraschung. Draper besiegte dabei den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas 7:5, 7:6 (7:4).

Monfils bestritt in Montreal sein erstes ATP-Match seit Mai in Madrid. Danach hatte sich der 35-Jährige wegen eines Fersensporns am rechten Fuß einer kleinen Operation unterzogen.

Nach einigen Monaten Pause kehrte Monfils nun auf die Tour zurück.

Auf Twitter schrieb die Nummer 20 der Welt nach der erneuten Verletzung: "Das heute Abend war hart. Die ersten Untersuchungen sind nicht gut. Ich habe beschlossen, zurück nach Europa zu fliegen, um mich mit meinen Ärzten zu beraten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nochmals vielen Dank für all eure Nachrichten der Unterstützung."

