Für Krawietz war es nach zuletzt zwei Finalniederlagen in Rotterdam und Barcelona an der Seite des Rumänen Horia Tecau der erste Titel in diesem Jahr und der fünfte insgesamt. Die bisherigen vier Turniersiege waren ihm mit seinem etatmäßigen Partner Andreas Mies gelungen. Der Kölner fällt aber wegen einer Knieoperation wohl noch monatelang aus. Beide können damit auch nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio gemeinsam antreten.

(SID)

