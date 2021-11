Zverev fand zu keiner Zeit zu seinem Spiel. Der Russe Medvedev nahm der müde wirkenden deutschen Nummer eins im ersten Satz zwei Aufschlagspiele ab. Nach einem erneuten Break des Weltranglistenzweiten im zweiten Durchgang zerschmetterte Zverev frustriert seinen Schläger.

Medvedev scheuchte Zverev in der Folge immer wieder über den Court - und stellte den unkonzentriert wirkenden Deutschen damit vor große Probleme. Mit einem erneuten Break sorgte Medvedev, der das Vorjahresfinale gegen Zverev gewann, für die Vorentscheidung.

Ad

Es war erst die dritte Niederlage des Deutschen seit seinem Olympiasieg in Tokio diesen Sommer. Zuvor musste er sich im Halbfinale der US Open in New York dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien geschlagen geben und verlor im Viertelfinale des Masters von Indian Wells (USA) Lokalmatador Taylor Fritz.

Rolex Paris Masters Zverev stürmt ins Halbfinale von Paris - jetzt wartet Medvedev VOR 19 STUNDEN

Mit seiner Halbfinalteilnahme in der französischen Hauptstadt schiebt sich Zverev in der neuen Weltrangliste am Montag am punktgleichen Griechen Stefanos Tsitsipas vorbei auf den dritten Rang.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Letztes Ticket vergeben: Teilnehmerfeld der ATP Finals komplett

(mit SID)

Kunstvoller Volley beim Matchball: Highlights zum Djokovic-Sieg

Fed-Cup Russland und Schweiz im Finale des Billie Jean King Cups VOR EINEM TAG