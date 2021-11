Tennis

Masters Paris: Alexander Zverev im Halbfinale gegen Daniil Medvedev chancenlos

Alexander Zverev verliert beim Masters-Turnier in Paris im Halbfinale klar 2:6, 2:6 gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev. Der Russe trifft nun im Endspiel auf Novak Djokovic - Zverev darf sich am Montag mit dem Sprung auf Platz drei in der Weltrangliste trösten.

00:01:09, vor einer Stunde