Tennis

Masters Paris: Novak Djokovic besiegt Marton Fucsovics zum Auftakt in drei Sätzen

Novak Djokovic spielt beim Masters-Turnier in Paris gegen Marton Fucsovics seine erste Partie seit der Final-Niederlage bei den US Open gegen Daniil Medvedev. Der Weltranglistenerste hat Mühe, sieht am Ende aber in drei Sätzen 6:2, 4:6, 6:3.

00:01:30, vor 2 Stunden