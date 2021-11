Am Montagabend hatte Struffs Teamkollege Dominik Koepfer (Furtwangen) in einer dramatischen Partie die zweite Runde erreicht.

Vorjahresfinalist Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) greift nach einem Freilos zum Auftakt des mit 3,08 Millionen Euro dotierten Events am Mittwoch gegen Dusan Lajovic (Serbien) ins Geschehen ein.

Zverev hatte am Sonntag in Wien seinen 18. Titel auf der Profitour gewonnen, es war bereits sein fünfter Turniersieg in dieser Saison. Der einzige deutsche Sieger in Bercy ist bislang Boris Becker, der 1986, 1989 und 1992 triumphierte.

(SID)

