Publiziert 24/06/2021 Am 21:26 GMT

Beim Rasenturnier auf der Balearen-Insel bereitete sich der Weltranglistenerste aus Serbien auf seine Mission Titelverteidigung ab der kommenden Woche in London vor.

Djokovic peilt im All England Club seinen dritten Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr an, auf den zweiten Doppel-Titel seiner Karriere nach 2010 im Queen's Club muss der 34-Jährige nun aber noch länger warten.

(SID)

Djokovic zeigt seine Klasse im Doppel: Sieg im Krimi

