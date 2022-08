Kurz nach seinem siebten Turniersieg im Einzel ließ der 27-Jährige zudem in Washington seinen vierten im Doppel folgen.

Kyrgios, der zu Beginn des Jahres mit Kumpel Thanasi Kokkinakis den Doppel-Titel bei den Australian Open gewonnen hatte, besiegte an der Seite von Jack Sock (USA) die French-Open-Finalisten Ivan Dodig/Austin Krajicek (Kroatien/USA) 7:5, 6:4.

Zuletzt stand der Tennis-Bad-Boy im Juli auch im Finale von Wimbledon, seinem ersten Grand-Slam-Endspiel im Einzel.

Dort musste sich Kyrgios aber Superstar Novak Djokovic geschlagen geben (6:4, 3:6, 4:6, 6:7).

Durch seinen Sieg im Einzel in der US-Hauptstadt rückt der Australier in der Weltrangliste wieder in die Top 40 vor, von Position 63 auf 37 - obwohl er für sein herausragendes Abschneiden in Wimbledon ja - wie alle Spieler dort - keine Punkte erhalten hatte.

(mit SID)

