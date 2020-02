Dominic Thiem (5/AUT) - Novak Djokovic (2/SRB) 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6

Das Spiel zum Nachlesen:

14:06 Uhr - Djokovic erinnert an Kobe Bryant

Und jetzt wird der achtmalige Sieger der Australian Open, Novak Djokovic, geehrt. Der Serbe gratuliert zunächst Thiem und dessen Team. Dann findet er unter großem Applaus auch einige Worte über seinen engen Freund Kobe Bryant, der am vergangenen Wochenende verstorben ist. Die Fans, Balljungen und -mädchen sowie Verantwortlichen der Australian Open erhalten zudem großes Lob.

14:01 Uhr - Thiem denkt an Australien

Nun spricht der unterlegene Thiem, der dabei gleich einige Wort an Djokovic und dessen Team richtet. "Ihr habt das Männertennis verändert", meint der Österreicher. Auch die australischen Fans und das ganze Land nennt Thiem in seiner Rede und erinnert an die zahlreichen Menschen und Tiere, die durch die Buschbrände leiden mussten. Für seine Finalteilnahme erhält der 26-Jährige rund zwei Millionen australische Dollar.

13:56 Uhr - Thiem - Djokovic

Dabei werden auch die Buschbrände angesprochen, die in den vergangenen beiden Wochen immer wieder ein Thema waren. Im Rahmen der Australian Open und des zuvor stattgefundenen "Rally for Relief" wurden über sechs Millionen australische Dollar als Buschfeuerhilfe gesammelt.

13:52 Uhr - Thiem - Djokovic

Nun steht noch die Siegerehrung in der Rod Laver Arena auf dem Programm. Wie auch schon nach dem gestrigen Damen-Finale richten einige Verantwortliche ein paar Worte an die Sponsoren, die beiden Spieler und die Fans.

13:49 Uhr - Thiem erneut im Finale geschlagen

Dominic Thiem dagegen verpasst auch im dritten Grand-Slam-Finale seinen ersten Titel und damit auch den ersten Major-Erfolg eines Österreichers seit Thomas Muster 1995 bei den French Open. In der Weltrangliste überholt er Daniil Medvedev und ist nun Vierter. Mit einem Final-Sieg hätte er allerdings auch Federer überholt.

13:49 Uhr - Djokovic neue Nummer eins

Novak Djokovic feiert also seinen 17. Grand-Slam-Titel und liegt damit nur noch zwei hinter Rafael Nadal und drei hinter Roger Federer! Zudem übernimmt der 32-Jährige ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste von Nadal.

13:47 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6

Und dann macht Djokovic den Sack zu! Er setzt Thiem unter Druck, der dann eine Vorhand ins Aus verzieht. Der Titel geht somit an den Serben.

Video - Finaler Akt des Fünf-Satz-Marathons: Djokovic verwandelt ersten Matchball 00:58

13:46 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:5

Nun ist also wieder der "Djoker" an der Reihe, er schlägt zum Matchgewinn zum damit seinem achten Titel in Melbourne auf. Und der Serbe liegt bei eigenem Aufschlag tatsächlich vorn. Nach 3:59 Minuten hat Djokovic dann seinen beiden ersten Matchbälle, weil Thiem eine Rückhand ins Seitenaus schlägt.

Video - "Danke, danke, danke!" Thiem fightet im fünften Satz 00:44

13:41 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:5

Thiem schlägt nun gegen den Matchverlust auf, bleibt aber cool und holt sich mit einem weiteren Ass den Spielball zum 4:5. Djokovic setzt dann eine Rückhand ins seitliche Aus und es geht im Entscheidungssatz weiter.

13:38 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 3:5

Beide Spieler liefern den Zuschauern nun ein echtes Spektakel. Nach 28 Schlägen sucht der "Djoker" mit einem Stopp die Entscheidung, doch der Ball landet im Netz. Thiem hat allerdings bereits am Netz gewartet. Djokovic serviert aber stark, mit einem Kickaufschlag holt sich der Serbe den Spielball zu 5:3, welchen er mit einem weiteren guten Ersten verwandelt. Er führt 5:3.

13:32 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 3:4

Thiem lässt sich nicht beeindrucken und wehrt eine Breakchance souverän ab. Mit einem Ass holt sich der 26-Jährige dann den Spielball, welchen er aus seiner Sicht zum 3:4 verwandelt. Das Spiel ist also weiter offen, dem Österreicher fehlt nur ein Break.

13:30 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 2:4

Djokovic ist jetzt auch bei Aufschlag Thiem der dominierende Spieler. Der Österreicher kann sich zumindest auf seinem ersten Aufschlag verlassen, schlägt ein weiteres Ass. In der folgenden Rally macht dann auch Thiem per Schmetterball den entscheidenden Punkt. Zum Teil ist er aber auch zu ungeduldig, weshalb es mal wieder über Einstand geht. Djokovic jagt seinen Gegner über den Platz.

13:25 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 2:4

Der Serbe hat sich nun endgültig wieder gefangen, die Selbstgespräche aus den ersten Sätzen hat er komplett abgelegt. Thiem macht dagegen vermehrt unerzwungene Fehler, bleibt aber auch bei gegnerischem Aufschlag mutig. Djokovic gewinnt sein Service zum 4:2 zu null. Doch der Österreicher bleibt am Ball.

13:21 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 2:3

Thiem gibt sich aber noch nicht geschlagen. Bei eigenem Aufschlag zieht der Österreicher wieder sein Spiel durch, serviert gut und sucht schnell - mitunter am Netz - die Entscheidung. Doch Djokovic hält dagegen und es geht über Einstand. Ein starker erster Aufschlag bringt Thiem dann den Spielball. Er bleibt am "Djoker" dran, 2:3.

13:16 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 1:3

Der Österreicher läuft nun also einem Break hinterher. Bei Aufschlag Djokovic geht Thiem dann auch mutig in die Schläge, bestimmt das Tempo. Dadurch erspielt er sich eine Breakchance. Der 26-Jährige ist dann auch am Drücker, setzt die Vorhand aber ins Netz. Es geht also wieder über Einstand. Thiem bekommt eine weitere Chance, vergibt allerdings auch diese. Am Ende holt Djokovic dann den Spielball zum 3:1.

13:09 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 1:2

Thiem gerät bei eigenem Aufschlag nun früh unter Druck. Zwar hat der Österreicher seinen ersten Aufschlag wieder besser im Griff, doch Djokovic spürt seine Chance. Er geht aggressiv in die Ballwechsel und zwingt somit Thiem bei Breakball zum Vorhandfehler. Es gibt das frühe Break für den Serben zum 2:1.

13:04 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 1:1

Thiem lässt sich vom Satzausgleich aber nicht beeindrucken. Den fünften Satz eröffnet der Österreicher mit einem sicheren Spielgewinn. Auch Djokovic macht keinen Fehler und gewinnt sein Service zu Null. Da das Endspiel zwischen den beiden nun in den Entscheidungssatz geht, ist es bereits das dritte Grand-Slam-Finale nacheinander, das über fünf Sätze geht. Auch Wimbledon 2019 sowie die US Open 2019 wurden ersten nach fünf Durchgängen entschieden.

12:57 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:6

Diese Chance lässt sich Djokovic dann auch nicht entgehen. In einer beeindruckenden Manier holt sich der Serbe den vierten Satz. Zu null und mit seinem siebten Ass in diesem Match macht er den Sack zu. Damit geht es in den Entscheidungssatz.

Video - Mit einem Ass! Djokovic erzwingt den fünften Satz 00:34

12:55 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:5

Bisher gab es im vierten Satz noch kein Break. Das unterstreicht die starke Leistung der beiden Spieler. Thiem legt beim nächsten Aufschlagspiel gut los, gerät aber in Bedrängnis. Nach einem Doppelfehler hat der Serbe dann auch zwei Breakbälle. Beim ersten kommt Thiem noch mutig ans Netz, doch Nummer zwei kann Djokovic ausnutzen. Thiem spielt ihm dabei mit einem Vorhandfehler in die Karten. Es steht 5:3 für den "Djoker".

12:50 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:4

Mittlerweile haben wir mehr als drei Stunden Spielzeit auf der Uhr und es sieht so aus, als könnte es noch länger weitergehen. Djokovic serviert nun stark, lässt Thiem bei eigenem Aufschlag nicht in die Ballwechsel kommen und geht damit im vierten Satz wieder in Führung (4:3).

Video - Doppelter Netzkantenroller: Djokovic im Glück! 00:42

12:47 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 3:3

Thiem versucht auch das Tempo in den Rallys zu variieren. Doch besonders die Rückhand lässt den Österreicher öfter im Stich, so auch jetzt bei eigenem Spielball. Ein Schlag landet im Netz und es geht über Einstand. Nach einer spektakulären Rally holt sich Thiem unter dem Jubel der Zuschauer den nächsten Spielball. Mit einer starken Vorhand setzt er Djokovic unter Druck, der daraufhin nur noch ins Netz retournieren kann. Es steht 3:3.

12:41 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 2:3

Unter "Nole, Nole"-Rufen der serbischen Fans zeigt Djokovic jetzt wiederholt klasse Schläge. Beide Spieler legen ein hohes Niveau an den Tag. Mit einem fehlerfreien Aufschlagspiel geht der Serbe dann wieder mit 3:2 in Führung. Vor allem das variable Spiel gelingt dem 32-Jährigen aktuell gut.

12:37 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 2:2

Das Spiel ist im vierten Satz nun wieder deutlich offener. Thiem serviert nun aber auch gut, mit einer Rückhand-Longline setzt er Djokovic unter Druck, macht den Punkt dann am Netz per Volley. Ein weiteres Ass bringt dann den Spielgewinn zum 2:2.

12:32 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 1:2

Auch Thiem hat wenig Probleme bei eigenen Service. Mit einem Ass holt sich der Österreicher das Spiel zum 1:1 und schiebt damit den Druck wieder in Richtung Djokovic. Dieser muss über 30:30 gehen, legt einen Grundlinienschlag ohne Not ins Aus. Dadurch hat Thiem die nächste Breakchance. Mit Serve and Volley wehrt Djokovic diese aber ab. Daraufhin kann der Serbe mit Hilfe der Netzkante dann doch das Spiel zum 1:2 für sich entscheiden.

Video - Dünnhäutiger Djoker: Djokovic beschwert sich über Zwischenrufe 00:47

12:24 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2, 0:1

Djokovic lässt sich nun in den Katakomben wegen des leichten Schwindelgefühls behandeln, kommt nach dem "Medical Timeout" wieder auf den Platz. Der Serbe legt auch im vierten Durchgang los. Bei eigenem Aufschlag startet Djokovic gut, baut schnell Druck auf den Österreicher auf. Damit geht das erste Spiel an den Serben, es steht 1:0.

12:15 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 6:2

Dann hat Djokovic tatsächlich die Breakchance, welche er aber ins Grundlinienaus setzt. Somit geht es zum vierten Mal in diesem Spiel über Einstand. Djokovics Rückhand landet im Seitenaus und damit hat Thiem wieder einen Satzball. Der Serbe verschlägt einen weiteren einfachen Vorhandschlag. Satz drei geht also mit 6:2 an den Österreicher.

Video - Schlecht bewegt von Djokovic: Thiem geht in Satzführung 00:34

12:11 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 5:2

Thiem serviert nun zum Satzgewinn. Er geht weiter mutig in die Ballwechsel, kommt unter anderem ans Netz, um mit einem Angriffsball den Punkt zu holen. Doch Djokovic hat im dritten Satz nichts mehr zu verllieren und geht somit entspannter in die Schläge. Nach 42 Minuten in Durchgang drei hat der Österreicher seinen ersten Satzball, dabei zwingt der "Djoker" ihn aber zum Fehler. Auch Nummer zwei lässt Thiem nach einem Doppelfehler liegen. Auch Satzball Nummer drei wehrt Djokovic ab.

12:05 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 5:2

Thiem bleibt weiter souverän, mit einem Ass holt er sich den Spielball zum 5:1. Am Ende gewinnt der Österreicher das Service sogar zu null. Doch auch Djokovic gibt sich im folgenden Aufschlagspiel keine Blöße. Mit einer Rückhand macht der Serbe den Punkt zum 5:2.

11:59 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 4:1

Der Serbe holt sich nun endlich sein erstes Spiel im dritten Satz zum 1:4. Dabei spielt er sogar bei seinem zweiten Aufschlag unkonventionell Serve and Volley. Dennoch liegt er weiter Doppel-Break zurück. Thiem liegt immer noch klar vorne. Djokovic wiederum hat wegen leichter Kreislaufprobleme kurzen Besuch vom Arzt, verzichtet aber auf Medikamente.

11:55 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 4:0

Djokovic fängt wieder eine Diskussion mit dem Schiedsrichter an, lässt sich aber relativ schnell wieder beruhigen. Doch auch Thiem hadert mit vergebenen Chancen, das Spiel ist trotz des klaren Zwischenstandes in Satz drei weiter offen. Die ersten Aufschläge des Österreichers kommen zudem nicht mehr so sicher, mit einem klasse Lob holt er sich dann jedoch den Spielball zum 4:0. Mit einem Ass macht Thiem den Deckel drauf.

Video - Thiem on fire: Ganz feiner Lob über Djokovic 01:02

11:50 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 3:0

Beim "Djoker" ist jetzt wirklich der Wurm drin, auch wenn Thiem selbst sein Spiel im Vergleich zum ersten Satz klar gesteigert hat. Der Österreicher bekommt weitere Breakbälle. Djokovic muss über den zweiten Aufschlag gehen, hat dann auch noch Pech, als eine Vorhand von der Netzkante ins eigene Feld springt. Damit baut Thiem seinen Vorsprung im dritten Durchgang auf 3:0 aus. Der Serbe ist sichtlich angefressen.

Video - "Great job!" Djokovic legt sich nach doppelter Time Violation mit dem Schiedsrichter an 03:19

11:45 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 2:0

Nach dem frühen Break muss aber auch Thiem um sein Service kämpfen. Djokovic macht Druck, kann die Breakchance allerdings nicht nutzen. Über Einstand kann der Österreicher schließlich das Spiel zum 2:0 absichern. Eine weitere Statistik: Bei Djokovic ist vor allem der erste Aufschlag vom ersten (80 Prozent) zum zweiten Satz (62 Prozent) deutlich gesunken. Auch die Gewinnquote des Serbe nach dem zweiten Aufschlag ist massiv abgefallen. Im ersten Durchgang gewann er 80 Prozent seiner zweiten Aufschläge, in Satz zwei nur noch 36 Prozent.

11:39 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4, 1:0

Eine weitere Breakchance kann der Serbe aber nicht mehr abwehren. Eine Rückhand landet im Seitenaus und so geht Thiem früh im dritten Durchgang in Führung. Djokovic ist weiter etwas von der Rolle.

Video - "Spagat auf dem Tennisplatz": Djokovic und Thiem schenken sich nichts 01:04

11:37 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4

Djokovic eröffnet dann den dritten Satz gleich wieder mit einem Doppelfehler. Einen längeren Ballwechsel entscheidet der Serbe zwar für sich, doch Thiem bleibt am Drücker und kommt für einen Stoppball ans Netz. Nach einer weiteren klasse Vorhand-Longline hat der Österreicher dann auch einen Breakball. Djokovic muss wieder über den Zweiten, sucht die Entscheidung am Netz. Einstand.

11:28 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 6:4

Beim Seitenwechsel wechselt der "Djoker" dann auch noch einige Worte mit dem Schiedsrichter, mit dessen Entscheidung ist der Serbe nicht zufrieden. Bei eigenem Aufschlag legt Thiem dann auch gut los. Dank einer tollen Vorhand-Longline hat er drei Satzbälle. Djokovic hält zunächst mit starken Returns dagegen, doch eine Rückhand landet im folgenden Ballwechsel im Aus. Satzausgleich für Thiem!

Video - Thiem holt sich Satz zwei im Finale gegen Djokovic 00:21

11:24 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 5:4

Auch wenn Djokovic jetzt wieder im zweiten Satz gleichauf ist, will vor allem der zweite Aufschlag nicht mehr so sicher kommen. Er serviert bereits den fünften Doppelfehler. Dann erhält er auch noch eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung beim Aufschlag. Einen Rückhand-Stopp landet schließlich auch noch im Netz und der Österreicher bekommt zwei Breakbälle. Nach einer weiteren Verwarnung muss Djokovic über den zweiten Aufschlag und setzt dann eine Vorhand ins Aus. Thiem führt mit 5:4 und schlägt zum Satzgewinn auf.

11:18 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 4:4

Im folgenden Service gibt sich Djokovic dann keine Blöße, er schlägt gut auf und bringt sein Spiel sicher zum 4:3 durch. Auch Thiem bestimmt bei eigenem Aufschlag das Tempo, setzt den "Djoker" vor allem mit seiner Vorhand unter Druck. Ab und an streut er dabei auch einen Stoppball ein. Doch die Rückhand streikt weiter. So erhält Djokovic eine Breakchance, welche er durch einen weiteren Rückhandfehler des Österreichers nutzen kann. Es steht also 4:4.

11:09 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 4:2

Mit einem Doppelfehler bringt Thiem aber seinen Gegner dann wieder ins Spiel. Djokovic erhält dadurch eine Breakchance, welche der Österreicher aber mit einer Vorhand-Cross abwehrt. Dann setzt der Serbe eine Rückhand-Slice ins Netz und Thiem baut seinen Vorsprung auf 4:2 aus. Beide wechseln nun ihre Schläger, es gibt neue Bälle.

11:03 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 3:2

Thiem baut seine Führung daraufhin ohne größere Probleme zum 3:1 aus. Djokovic dagegen scheint etwas von der Rolle, auch wenn er sein Aufschlagspiel am Ende doch durchbringt und damit mit 2:3 am Österreicher dran bleibt. Eine weitere interessante Statistik: Der Serbe ist bei den Australian Open. nach einem Gewinn des ersten Satzes fast unschlagbar (66:1), allerdings drehte Thiem in ihrer letzten Begegnung bei den ATP Finals das Spiel auch nach Satzrückstand.

10:53 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 2:1

Auch eine weitere Breakchance bleibt ungenutzt. Djokovic serviert sehr gut, kommt daraufhin ans Netz und macht den Punkt. Nummer drei kann Thiem dann aber verwandeln, dank eines erneuten Doppelfehlers des Serben. Thiem geht also im zweiten Satz in Führung.

Video - Ballwechsel deluxe: Thiem rennt vergebens 01:07

10:50 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6, 1:1

Der zweite Satz geht ziemlich ausgeglichen los. Beide bringen ihre ersten Aufschlagspiele sicher durch, zeigen dabei erstklassiges Tennis. Djokovic fängt allerdings langsam an, ein paar Selbstgespräche zu führen. Der Serbe scheint mit seinem Spiel nicht zufrieden zu sein, auch wenn er Satz vorne liegt. Nach einem Doppelfehler hat dann aber auch Thiem einen Breakball. Die Rückhand legt der Österreicher dann ins Aus.

10:40 Uhr - Thiem - Djokovic 4:6

Vor allem der Sliceaufschlag des Österreichers bringt Djokovic immer wieder in Bedrängnis. Dann setzt Thiem aber eine Rückhand ins Netz und Djokovic bekommt seinen nächsten Satzball. Nach einem Doppelfehler des 26-Jährigen geht der erste Satz nach 52 Minuten schließlich auch an den Serben.

Video - Und plötzlich wackelt das Händchen: Thiem schenkt Djokovic Satz eins 00:48

10:36 Uhr - Thiem - Djokovic 4:5

Eine kleine Info am Rande: Djokovic spielte bereits 14 unforced Errors. Im vergangenen Jahr im Finale gegen Nadal standen zum Matchende insgesamt nur neun unforced Errors auf der Seite des Serben. Thiem muss unterdessen bei eigenem Aufschlag wieder um sein Spiel bangen. Denn nach einem Fehler des Österreichers hat Djokovic seinen ersten Satzball. Doch Thiem setzt den Serben unter Druck und wehrt die Chance ab.

10:30 Uhr - Thiem - Djokovic 4:5

Djokovic und Thiem liefern sich nun immer wieder lange Rallys, der Österreicher erläuft fast jeden Ball. Auch zu Beginn des Aufschlagspiels des Serben gibt es einen tollen Ballwechsel. Djokovic macht am Ende dann den Punkt mit einem klasse Schmetterball. Auch wenn Thiem jetzt besser im Spiel ist, macht der 32-jährige Serbe am Ende das Spiel zum 5:4.

10:25 Uhr - Thiem - Djokovic 4:4

Thiem scheint nun endgültig die Final-Nervosität abgelegt zu haben, geht mutiger in die Ballwechsel. Bei eigenem Aufschlag schlägt er wieder gut auf und spielt bereits sein fünftes Ass. Doch Djokovic nutzt weiter jede sich ihm bietende Möglichkeit, um den Österreicher zu Fehlern zu verleiten. Einen Breakball für den Serben kann Thiem allerdings am Netz mit einem Schmetterball abwehren.

10:20 Uhr - Thiem - Djokovic 3:4

Dann wird es auch erstmals bei einem Aufschlagspiel des Serben etwas enger. Nach einer halben Stunde Gesamtspielzeit holt sich Thiem mit einer tollen Vorhand dann auch seine ersten Breakbälle. Dank eines unerzwungenen Fehlers des "Djokers" schafft der Österreicher dann auch das Rebreak.

10:16 Uhr - Thiem - Djokovic 2:4

Nach 40:0 bei Aufschlag Thiem kann der "Djoker" sich wieder auf Einstand herankämpfen. Doch der Österreicher kann mit einem starken Ass den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen. Eine Rückhand von Djokovic landet dann im Netz und Thiem holt sich sein zweites Spiel.

Video - Djokovic macht den Krygios und packt den Tweener aus 00:51

10:09 Uhr - Thiem - Djokovic 1:4

Djokovic zeigt weiter starkes Tennis bei eigenem Service. Er lässt seinem Gegner keine Chance, die Ballwechsel zu diktieren und platziert mehrfach die Schläge direkt auf die Linie. Der Serbe (22 Total points won) holte sich bisher schon neun Punkte mehr als Thiem (13).

10:05 Uhr - Thiem - Djokovic 1:3

Und auch jetzt gestaltet das Aufschlagspiel des Österreichers enger. Mit einem klasse Vorhandschlag, der Longline auf der Linie landet, holt sich Thiem zunächst den Spielball. Doch Djokovic schlägt zurück und schafft es wieder über Einstand. Dann muss der Serbe aber nach einem tollen Lob Thiems mit einem Tweener kontern, der Österreicher kommt ans Netz und macht den Deckel drauf.

10:00 Uhr - Thiem - Djokovic 0:3

Djokovic gibt sich daraufhin keine Blöße. Der Serbe zieht sein Service sicher durch und legt damit einen Traumstart in sein achtes Finale bei den Australian Open hin. Thiem ist nun schon unter Druck.

9:57 Uhr - Thiem - Djokovic 0:2

Der Österreicher serviert gut, muss aber deutlich mehr für sein Aufschlagspiel kämpfen als der "Djoker" zuvor. Es geht mehrmals über Einstand. Der Serbe setzt seinen Gegner schnell unter Druck. Einen tollen Schlagabtausch am Netz kann Djokovic für sich entscheiden und holt sich somit einen Breakball. Thiem setzt dann eine Vorhand ohne Druck ins Netz. Das ist das frühe Break für den Serben.

9:48 Uhr - Thiem - Djokovic 0:1

Der Serbe macht den ersten Punkt des Endspiels. Die ersten Aufschläge von Djokovic kommen auch schon ziemlich gut, sein Service bringt er daher auch mit einem Ass durch.

9:41 Uhr - Thiem - Djokovic

Djokovic entscheidet sich beim Münzwurf für Aufschlag, damit eröffnet der Serbe in wenigen Minuten das Finale. Die beiden Spieler schlagen sich nun für kurze Zeit ein. Dann geht es endlich los.

9:38 Uhr - Thiem - Djokovic

Die beiden Spieler warten nun in den Katakomben auf den sogenannten Walk-on. Die knapp 15.000 Fans in der Rod Laver Arena begrüßen dann als erstes den in der Weltrangliste schlechter platzierten Österreicher. Djokovic folgt kurz darauf. Die Sympathien der Zuschauer sind ungefähr gleich verteilt.

9:30 Uhr - Perfektes Tennis-Wetter

Zum Herren-Finale zeigt sich das Wetter in Melbourne wieder von seiner besten Seite. Bei aktuell 22 Grad Celsius soll es heute den ganzen Abend über trocken bleiben. Somit dürfte das Endspiel in der Rod Laver Arena auch bei offenem Dach ausgetragen werden.

9:20 Uhr - Djokovic kürzer auf dem Platz

Die Spielzeit der beiden unterscheidet sich deutlich. Während Thiem bei den diesjährigen Australian Open insgesamt 18:15 Stunden auf dem Platz stand, brauchte Djokovic gerade einmal 12:29 Stunden für die sechs Spiele bis zum Finale. Der Serbe könnte damit ausgeruhter in das Endspiel gehen.

9:00 Uhr - Countdown zum Finale

In etwa einer halben Stunde wird es ernst in der Rod Laver Arena. Thiem und Djokovic spielen dann um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres. Sollte der Serbe seinen achten Sieg in Melbourne holen, löst er Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ab. Der 26-jährige Thiem kann bei einem Triumph erstmals unter die Top drei der Welt vordringen. Der Österreicher würde dann auf Rang drei hinter Nadal und Djokovic Platz nehmen.

Video - Thiem oder Djokovic? So tippen Riesch, Maske und Kaul 03:12

INFO - Thiems erstes Finale in Melbourne

Thiem und Djokovic stehen sich erstmals bei den Australian Open und in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Der Österreicher musste sich bisher in seinen beiden Endspielen in Roland Garros (2018 und 2019) Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben. Diesen schlug Thiem in Melbourne aber schon im Viertelfinale (7:6, 7:6, 4:6, 7:6). Djokovic hingegen gewann die Australian Open insgesamt sieben Mal, damit ist das australische Major das erfolgreichste Grand-Slam-Turnier für den Serben.

Der 32-Jährige stand im Vergleich zu Thiem in diesem Jahr auch deutlich kürzer auf dem Platz. Mit Ausnahme der ersten Runde, als er gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff den dritten Durchgang abgeben musste, verlor Djokovic keinen Satz mehr.

Video - Exklusiv: Thiem kommentiert seine Matchbälle gegen Nadal und Zverev 02:19

INFO - Djokovic im direkten Duell vorne

Im sogenannten "Head 2 head", also den bisherigen Begegnungen der beiden Spieler, ist Djokovic knapp in Führung. Von zehn Spielen gewann der Serbe bisher sechs. Aus den letzten fünf Matches ging allerdings vier Mal Thiem als Sieger hervor, so auch beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen November. Bei den ATP Finals in London gewann der 26-Jährige 6:7, 6:3, 7:6.

INFO - Herzlich willkommen zum Herren-Finale

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker von Eurosport.de! Am 14. und letzten Wettkampftag der Australian Open steht das Finale der Herren zwischen Dominic Thiem aus Österreich und Novak Djokovic aus Serbien an. Katharina Wiedenmann begleitet für Euch den Kampf um den Titel. Gegen 9:30 Uhr MEZ geht es in der Rod Laver Arena los. Bis dahin versorgen wir Euch mit weiteren Informationen rund um das Endspiel.

Video - Becker fragt sich vor Finale gegen Djokovic: "Wie fit ist Thiem noch?" 24:26