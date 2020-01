Australian Open

Nach Roger Federer (Schweiz) sowie Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien), dem ein Viersatzsieg gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) gelang, zog damit auch der Weltranglistenerste in die zweite Runde ein.

Nadal nach Erstrundensieg erleichtert

Neben 38 Winnern leistete sich Nadal, der vor allem im ersten Durchgang (52 Minuten) mit sich haderte, auch 21 vermeidbare Fehler. Zwar nahm er Dellien gleich acht Mal den Aufschlag ab, musste selbst aber auch zwei Breaks hinnehmen. Nach dem Match erklärte Nadal im On-Court-Interview:

" Das waren schwierige fünf erste Spiele, er [Dellien, Anm. d. Red.] hat viele Chancen gehabt, Spiele zu gewinnen. Für mich war es ein positiver Start, das will man in der ersten Runde: Gewinnen und am besten in drei Sätzen. Ich bin froh, wieder zurück zu sein. "

Der 33-Jährige sprach dabei auch über seine Vorbereitung auf das erste Grand Slam des Jahres. Nach dem ATP Cup Anfang Januar habe er es erst "etwas ruhiger angehen lassen und die Intensität im Training langsam gesteigert". Nadal meinte weiter: "Dieser Platz bringt immer tolle Erinnerungen zurück und positive Energie."

Medvedev und Kyrgios weiter

Auch Daniil Medvedev zog in die nächste Runde ein. Der Russe benötigte in seinem Duell mit Frances Tiafoe (USA) 2:36 Stunden, um sich am Ende mit 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 durchzusetzen.

Lokalmatador Nick Kyrgios gab sich ebenfalls keine Blöße und besiegte Lorenzo Sonego aus Italien 6:2, 7:6 (7:3), 7:6 (7:1). Gael Monfils hatte wenig Probleme und bezwang Yen-Hsun Lu aus Taipeh in 1:44 Stunden mit 6:1, 6:4, 6:2.

