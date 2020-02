Australian Open

Garbiñe Muguruza beendete das kurzweilige, aber nicht immer hochklassige Finale nach 2:03 Stunden mit ihrem achten Doppelfehler. Kenin leistete sich derweil keinen einzigen.

Für die zweifache Grand-Slam-Siegerin Muguruza (French Open 2016, Wimbledon 2017) war es nach der Final-Niederlage in Wimbledon 2015 gegen Serena Williams die zweite Enttäuschung in einem Major-Endspiel. Die ehemalige Weltranglistenerste war im Ranking vor dem Turnier nur auf Rang 32 geführt worden.

Die in Moskau geborene Kenin hatte zuvor auf der WTA-Tour nur drei Turniere (alle 2019) gewonnen. Sie wird in der neuen Weltrangliste ab Montag an Sieben geführt werden. Kenin hatte im Halbfinale die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Nr. 1/Australien) geschlagen.

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: Becker nach Zverev-Aus: Diese Lehren muss Deutschlands Nummer eins ziehen