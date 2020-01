Laura Siegemund hatte im ersten Satz nach einem Break 3:1 in Führung gelegen, verlor dann aber sieben Spiele nacheinander. Nach 1:26 Stunde war das etwas ungleiche Duell zugunsten von Karolina Pliskova entschieden.

"Es war ein hässliches Match", sagte Pliskova über das bescheidene Niveau des Duells.

Pliskova peilt bei den Australian Open 2020 ihre zweite Final-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier nach den US Open 2016 an. 2019 hatte die 27-Jährige in Melbourne das Halbfinale erreicht - ihr bestes Karriere-Ergebnis bei den Australian Open.

Deutsche Hoffnungen ruhen auf Kerber und Görges

Für Laura Siegemund war dagegen beim fünften Grand-Slam-Turnier in Folge in der zweiten Runde Endstation. 2016 hatte die 31-Jährige bei den Australian Open und den US Open die 3. Runde erreicht.

Nach dem Ausscheiden von Siegemund sind von den fünf deutschen Damen noch Julia Görges (Bad Oldesloe) und Angelique Kerber (Kiel) im Wettbewerb.

Im Doppel erreichte Görges mit der Einzel-Weltranglistenersten Ashleigh Barty (Australien) die nächste Runde - das befreundete Duo schlug in Runde eins die australischen Wildcard-Inhaberinnen Jessica Moore/Astra Sharma 6:2, 6:3.

