Serena Williams (USA) ist auf der Jagd nach dem 24. Einzeltitel bei einem Grand Slam und damit dem Rekord der Australierin Margaret Court ein weiteres Mal vorzeitig gescheitert.

Sie verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open in einem dramatischen Match gegen die Chinesin Wang Qiang. Williams leistete sich dabei 56 unforced errors und hatte große Probleme mit ihrer Rückhand. Ein Rückhand-Fehler der Amerikanerin beendete dann auch die enge Partie.

Die 38 Jahre alte Williams hat seit ihrem Sieg in Melbourne vor drei Jahren nur das Turnier in Auckland/Neuseeland gut eine Woche vor Beginn der Australian Open gewonnen. 2018 und 2019 war sie jeweils erst im Finale von Wimbledon und bei den US Open am 24. Sieg gescheitert, 2018 an Angelique Kerber.

(SID)