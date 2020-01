Australian Open

Stan Wawrinka musste schon sein ganzes Repertoire aufbieten, um den elf Jahre jüngeren Daniil Medvedev in 3:25 Stunden in die Schranken zu weisen.

"Das war ein wunderbares Match, das Niveau war sehr hoch", sagte der dreifache Grand-Slam-Sieger, der 2014 in Melbourne triumphiert hatte.

Der Schweizer schlug insgesamt beeindruckende 71 Winner, leistete sich aber auch 64 vermeidbare Fehler (44/35 bei Medvedev).

Video - Traumtennis von Wawrinka: So zog er Medvedev den Zahn 00:25

Im Viertelfinale trifft Wawrinka, der zudem die French Open 2015 und die US Open 2016 gewonnen hat, nun auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev (Nr. 7/Hamburg) und Andrey Rublev (Nr. 17/Russland), die noch am Vormittag (MEZ - live bei Eurosport) in der Melbourne Arena aufschlagen.

