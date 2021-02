Gegen Mannarino verwandelte Zverev nach 1:43 Stunden seinen ersten Matchball. Wie schon beim Zweitrundensieg gegen Maxime Cressy (USA) ließ er dabei kein einziges Break zu und beherrschte seinen Gegner in allen Kategorien.

"Ein Tennismatch ist nie perfekt, aber alles in allem war es okay", sagte Zverev bei Eurosport .

In Melbourne wurde derweil wegen eines Corona-Ausbruchs in einem Flughafenhotel mit zunächst 13 neuen Fällen ein fünftägiger Lockdown verhängt.

Die Spiele der Australian Open finden mindestens von Samstag bis Mittwoch ohne Zuschauer statt. "Ich habe es in den Nachrichten gehört", sagte Zverev. "Ich hoffe, dass es am Mittwoch besser aussieht und wie wieder vor Fans spielen können."

Zverev ist in Melbourne der letzte verbliebene Deutsche in den Einzel-Wettbewerben. Im Vorjahr war der 23-Jährige erst im Halbfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert.