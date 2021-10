"Wir sperren Menschen, die nicht geimpft sind, aus Kneipen, Cafes, Restaurants, dem MCG (Melbourne Cricket Ground) und allen möglichen anderen Veranstaltungen aus", sagte Andrews und ergänzte: "Wir werden keine Ausnahmegenehmigung beantragen. Damit ist das Problem im Grunde gelöst."

Für den Weltranglistenersten Novak Djokovic (34) schwinden damit die Chancen, seinen Titel zu verteidigen. Der neunmalige Australian-Open-Champion ist einer von vielen Spielern, die sich geweigert haben, ihren Impfstatus mitzuteilen. "Ich weiß nicht, ob ich nach Australien fliegen werde", hatte der Serbe zuletzt mitgeteilt.

Ad

Die WTA hatte durch den hohen Impfstatus im Bundesstaat Victoria auf eine Lockerung gehofft. Dort soll in wenigen Tagen die Marke von 90 Prozent erreicht werden. Der Verband Tennis Australia hatte der Nachrichtenagentur "AFP" auf Anfrage mitgeteilt, man sei optimistisch, das Turnier "so nahe wie möglich" an den vorpandemischen Bedingungen auszurichten.

Tennis Große Ehre: Straßenbahn für Federer - Briefmarke für Thiem VOR 12 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Tsitsipas und Berrettini geben sich in Wien keine Blöße

(SID)

Schwächephase im zweiten Satz: Zverev wackelt nur kurz

ATP Wien Vor den Augen der neuen Freundin: Zverev krönt Aufholjagd in Wien VOR 15 STUNDEN