Für Murray war bereits die Teilnahme am Turnier ein Erfolg. Im Januar 2019 verkündete der Schotte an Ort und Stelle, dass seine Karriere wohl vorbei sei.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger schien am Ende. Die Hüfte schmerzte unentwegt, keine Therapie brachte Linderung. Und so setzte sich der britische Tennis-Held mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen vor die Presse und kündigte seinen Abschied vom Profisport an.

"Ich dachte schon, ich hätte hier mein letztes Match gespielt vor drei Jahren", erklärte Murray, der 2020 und 2021 in Melbourne nicht am Start war, nach seinem Auftaktsieg gegen Basilashvili.

Gegen Daniel zog der 34-Jährige nun allerdings den Kürzeren.

Murray leistete sich 49 unforced errors, mehr als doppelt so viele wie Daniel (21). Dazu schlug der zweifache Olympiasieger weniger Winner (38:46) und entwickelte insgesamt nicht genug Druck beim Aufschlag.

Daniel bekommt es nun mit dem Sieger der Partie zwischen Steve Johnson und Jannik Sinner zu tun.

