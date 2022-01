Elina Svitolina, in Melbourne an Nummer fünf gesetzt, musste gegen die Französin Harmony Tan in den dritten Satz, profitierte dort dann von der Aufgabe ihrer Gegnerin.

Tan hatte in den über zwei Stunden Spielzeit alles gegeben und musste beim Stand von 6:3, 5:7, 5:1 für Svitolina ihrem Aufwand Tribut zollen.

Kraftlos und von starken Knieschmerzen geplagt, gab sie auf. Nach der Aufgabe musste Tan gar mit dem Rollstuhl aus der Margaret Court Arena gefahren werden.

Auch Jelena Ostapenko musste in ihrem Zweitrundenmatch gegen Alison Riske in den dritten Satz. Die Lettin verlor den ersten Satz 4:6, drehte dann aber die Partie und zog mit einem 4:6, 6:2, 6:4-Erfolg in die nächste Runde ein.

Zum vierten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde der Australian Open steht die Italienerin Camila Giorgi. Die 30-Jährige gewann gegen die Tschechin Tereza Martincova 6:2, 7:6 (7:2).

In der dritten Runde trifft die an Nummer 30 gesetzte Giorgio auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die am Mittwoch gegen Giorgis Landsfrau Lucia Bronzetti kurzen Prozess machte . Barty brauchte für ihren 6:1, 6:1-Sieg nur 52 Minuten.

