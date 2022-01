"Unsere strikten Einreisebeschränkungen waren entscheidend dafür, dass wir eine der niedrigsten Todesraten durch COVID-19 weltweit haben", schrieb Morrison, "wir bleiben wachsam."

Zuvor hatte sich auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic in die kuriose Hängepartie um die Einreise des Tennisstars nach Australien eingeschaltet . "Ich habe ein Telefongespräch mit ihm geführt und ihm gesagt, dass ganz Serbien bei ihm ist", schrieb Vucic dabei am Mittwochabend bei "Instagram".

Djokovic selbst wehrte sich am Donnerstag juristisch gegen seine Abschiebung aus Australien, nachdem sein Visum widerrufen worden war. Der impfskeptische Serbe wurde bei seiner Ankunft am späten Mittwoch von Grenzbeamten aufgegriffen und befindet sich derzeit offenbar in einem Quarantäne-Hotel für Einwanderer in Melbourne.

Nach Angaben des Gerichts sollte Richter Anthony Kelly Djokovics Einspruch gegen die drohende Abschiebung am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) verhandeln.

Premierminister über Djokovic: "Im nächsten Flugzeug nach Hause"

